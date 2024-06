Special guest per Ed Sheeran. Sul palco anche “Birdy“

Le due attesissime serate di Ed Sheeran al Lucca Summer Festival si arricchiscono di un altro momento di grande musica. Birdy, una delle più brillanti cantautrici della nuova scena pop britannica, salirà infatti sul palco alle 20.30 sia sabato 8 che domenica 9 giugno.

A soli 27 anni, Birdy si è affermata come uno dei principali talenti del Regno Unito. I suoi incredibili successi fino ad oggi includono 3 album nella top 5 e innumerevoli dischi di platino e d’oro, segnando vendite superiori a 8 milioni di dischi a livello globale. Nel 2023, Birdy ha pubblicato il suo nuovo album in studio “Portraits“: un nuovo capitolo e un fiducioso cambio di direzione per un’artista che ha ottenuto risultati incredibili da quando ha pubblicato il suo album di debutto, Birdy. È senza dubbio il suo album più fiducioso, mentre fa un salto liberato verso l’ignoto, il suo stile di scrittura senza tempo ora intriso di una fresca ed esuberante ondata di energia e di una produzione inventiva e fuori dal comune. È il suono di un creativo che entra in un nuovo mondo e, in modo emozionante, trova la sua vera voce. Ad oggi, “Portraits” ha raggiunto una posizione nella top 20 delle classifiche del Regno Unito e ha accumulato 21 milioni di stream in tutto il mondo.

E per contribuire a fronteggiare l’assalto dei 40mila di ciascuna serata, ecco quattro corse straordinarie di treni regionali al termine dei concerti di Ed Sheeran sabato e domenica. Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in collaborazione con la Regione Toscana, potenzierà i collegamenti a fine concerto da Lucca per Firenze e Pisa. Il programma è già consultabile su trenitalia.com.

Nel dettaglio gli orari dei treni straordinari: R 94500 Lucca 00.50 - Pisa C.le 01.21; R 94512 Lucca 01.30 - Pisa C.le 02.01. I treni per Pisa effettueranno le fermate a: Ripafratta, Rigoli, S. Giuliano Terme, Pisa S. Rossore.

Poi il treno R 94615 Lucca 00.50 - Firenze SMN 02.36; R 94617 Lucca 01.10 - Firenze SMN 02.56. I treni per Firenze effettueranno le fermate a: Tassignano-Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo S. Salvatore, Pescia, Borgo a Buggiano, Montecatini Centro, Montecatini Terme, Serravalle, Pistoia, Montale-Agliana, Prato Porta Serraglio, Prato Centrale, Sesto Fiorentino, Firenze Rifredi. Si consiglia di acquistare il biglietto in anticipo.