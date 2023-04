Spazzamento delle strade Una ‘raffica‘ di multe

Parte a tutta velocità la battaglia contro coloro che non intendono rispettare i divieti di sosta previsti per lo spazzamento meccanizzato programmato da Sistema Ambiente su tutto il territorio comunale, periferie incluse.

Come annunciato nelle scorse settimane, dopo la campagna di informazione di marzo promossa da Sistema Ambiente e Comune di Lucca, dal mese di aprile gli agenti della Polizia municipale hanno iniziato a sanzionare gli automobilisti che non hanno rispettato le ordinanze previste, impedendo così lo spazzamento meccanico accurato delle strade.

E i risultati della campagna sono per certi versi clamorosi: nei primi dieci giorni del mese, sono quasi 200 le auto già multate dai vigili, una vera e propria ecatombe sanzionatoria che sembra superare altri giri di vite già registrati in passato sul tema dello spazzamento, una misura indubbiamente utile per l’igiene pubblica, ma che crea numerosi problemi ai residenti, sia del centro che della periferia, che si trovano nella impossibilità o quasi di parcheggiare il veicolo.

"L’obiettivo – aveva dichiarato nelle scorse settimane l’assessore all’ambiente Cristina Consani – è ricordare loro i giorni e gli orari di divieto di sosta affinché evitino di parcheggiare in quegli stalli o in quelle vie proprio quando dovrebbero passare i mezzi di Sistema Ambiente e gli operatori".

"Sono numerosissime – aveva aggiunto ancora l’assessore Consani – le segnalazioni che ho ricevuto al riguardo fin dal mio insediamento e questa è solo la prima delle migliorie che abbiamo in programma e che a breve ufficializzeremo. Chiediamo quindi ai cittadini di rispettare gli orari indicati sui cartelli per consentire uno spazzamento corretto ed efficace".

I giorni e gli orari dello spazzamento meccanizzato programmato sono consultabili sul sito www.sistemaambientelucca.it e sui profili social (Facebook e Instagram) di Sistema Ambiente e del Comune di Lucca.

Per informazioni: [email protected]; solo messaggi WhatsApp: 333 6126757 sette giorni su sette.

Fabrizio Vincenti