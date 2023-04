Spazzamento con multe a Lucca, scatta la linea dura per le auto in divieto. Ecco dove

Lucca, 1 aprile 2023 – Occhio all’auto parcheggiata dove Sistema Ambiente, da calendario di spazzamento, intende pulire. Da oggi, come l’azienda aveva annunciato e spiegato un mese fa, scattano le sanzioni. Dopo giorni di “avvisi di cortesia“ sulle auto, ora è arrivata la fase operativa e più “dolorosa“ per chi sbaglia. Sistema Ambiente e polizia municipale da oggi procederanno infatti a sanzionare coloro che non rispetteranno i divieti di sosta previsti - e indicati con i cartelli su tutto il territorio - per lo spazzamento meccanizzato programmato.

Lo scopo, spiega Sistema Ambiente, è quello di mantenere sempre pulito e in ordine il centro storico e i quartieri della periferia, per restituire ai cittadini un ambiente sempre più decoroso e vivibile. Le operazioni di spazzamento prevedono il passaggio di un mezzo con autista, affiancato da un operatore a piedi che porta al centro della strada i rifiuti presenti sui marciapiedi e ai lati della carreggiata.

Oggi, ad esempio, come ogni primo sabato del mese, i mezzi saranno in azione dalle 6 alle 8 in viale Regina Margherita, lato spalti Mura urbane – frazione San Concordio in Contrada, dalle ore 6.30 alle 9 in piazza Caduti sul Lavoro, su tutta la piazza – San Concordio, parcheggio “Pubblici Macelli” su tutta l’area a parcheggio posto tra via dei Pubblici Macelli e il mercato ortofrutticolo – San Concordio, via Guglielmo Oberdan, ambo i lati – San Concordio, via Angiolo Orzali – ambo i lati, nel tratto tra via Cantore e via Pubblici Macelli - Arancio. In più via Piave, lato numeri civici dispari - Arancio, via Armando Diaz, ambo i lati - fraz. Arancio, via Giovanni Carignani, ambo i lati e su le aree di parcheggio poste a margine della stessa via Carignani, fraz. San Filippo. Poi dalle 9.30 alle 12 in via Nazario Sauro, ambo lati - San Concordio in C.da, via per Corte Capecchi, ambo i lati - Arancio, via Vecchia Pesciatina, sulle intere aree di parcheggio poste in prossimità delle intersezioni con via Giorgini e via Mons. Bartoletti a San Vito.

I giorni e gli orari dello spazzamento meccanizzato sono consultabili sul sito www.sistemaambientelucca.it e sui profili social (Facebook e Instagram) di Sistema Ambiente e del Comune di Lucca. Per informazioni: [email protected]; solo messaggi WhatsApp: 3336126757 sette giorni su sette dalle 8 alle 20; call center: 0583.33211.