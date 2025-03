Spazio tenerezza. Lo spot Tenderly conquista i bimbi

CAPANNORIDopo poco più di un anno dalla prima campagna di Tenderly firmata dall’Agenzia Armando Testa, la nostra attenzione viene nuovamente richiamata dai bambini sull’importanza che la tenerezza dovrebbe sempre avere nella nostra vita. In tante situazioni quotidiane e domestiche, i più piccoli fanno letteralmente incursione nella routine dei loro genitori, spesso distratti, e con una spontaneità e una dolcezza di cui solo loro sono capaci invitano tutti noi a fare “gesti piccolini” per no dimenticarci mai di un valore così grande. Con la consulenza strategica dell’Agenzia, il brand lucchese ha voluto evolvere la comunicazione pur continuando a presidiare un territorio di posizionamento ben preciso (quello della tenerezza) e un linguaggio distintivo per la categoria di prodotto (la voce dei bambini). Ne è nato uno spot completamente diverso, con protagonisti nuovi, nel quale sono stati tuttavia mantenuti, per continuità, alcuni gesti iconici, come l’uso del rotolo di carta igienica come megafono e come cannocchiale. Lo spot, prodotto da AT Studios e diretto da Tommaso Bertè, messo in onda da domenica, sarà seguito da una rilevante pianificazione anche su radio, digital e social. Parallelamente, lo stesso Gruppo Armando Testa ha sviluppato una strategia social che prevederà il rilascio per tutto l’anno di una lunga serie di contenuti nuovi coerenti con l’idea alla base della campagna. "I bambini ancora protagonisti, come portavoce indiscussi dei tre elementi portanti della brand Tenderly: tenerezza, morbidezza e delicatezza", commenta Giovanni Monti, Corporate Sales & Marketing Director Consumer di Lucart. "L’agenzia Armando Testa è nuovamente riuscita a rendere tangibile e credibile il racconto di marca – aggiunge –, fatto da piccoli, teneri spaccati famigliari. Una marca che proprio quest’anno celebra i suoi 50 anni di vita". "Il nuovo spot Tenderly, conferma la strategia del nuovo corso di comunicazione della marca iniziato più di un anno fa. Al centro del racconto c’è sempre il valore della “tenerezza”, un valore proprietario e quanto mai contemporaneo", conclude Michele Mariani dell’agenzia Armando Testa Group.