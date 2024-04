Spazio ai nuovi talenti del fumetto . Al via Lucca Project Contest 2024

Torna anche per il 2024 il Lucca project contest, promosso da Lucca Comics & Games con la collaborazione di Edizioni BD. Giunto alla ventesima edizione, il concorso nazionale nasce per dare l’opportunità di portare nel mercato editoriale opere di esordienti under 40, autori e autrici di graphic novel e, dallo scorso anno, anche di manga. Al progetto vincitore sarà assegnato un contratto per la realizzazione dell’opera con un compenso di 2000 euro lordi: la storia finale, che sarà pubblicata da Edizioni BD, dovrà essere completata entro un anno e sarà presentata durante l’edizione 2025 di Lucca Comics & Games. Nel 2023 il riconoscimento è andato a Marco Checchin con il progetto Questi Muri che sarà presentato a Lucca Comics & Games 2024. Chi vorrà candidare la propria opera originale avrà ben 3 mesi di tempo: le procedure di iscrizione saranno aperte e i progetti dovranno pervenire entro 22 luglio attraverso la medesima area riservata del sito del Festival usata per l’iscrizione. Per valorizzare il talento degli artisti e delle artiste più giovani, potranno accedere alle selezioni solo i nati a partire dal 1° gennaio 1985. Informazioni complete su www.luccaprojectcontest.it.