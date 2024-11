Spazio ai Career Days di Campus. Gli studenti verso il primo lavoro

Si intitolavano Career Days le due giornate, dedicate agli studenti dei Corsi di Laurea Triennale in Scienze del Turismo, di

Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici e del corso ITS in Hospitality Management (HOMA&Events), durante le quali aziende selezionate svolgeranno dei colloqui individuali.

L’iniziativa, giunta al suo quarto anno, è organizzata dall’ufficio del Career Service di Fondazione Campus, che ha il compito di offrire un sostegno concreto nel momento di passaggio dall’Università al lavoro con una

serie di attività e iniziative, quali: pianificazione di colloqui individuali per l’orientamento alla scelta dello stage e del primo impiego; raccolta delle domande di stage; contatto permanente con le aziende e le istituzioni per raccogliere e vagliare l’offerta formativa; simulazione di un colloquio di lavoro in lingua italiana e inglese; organizzazione di workshop sulla cultura professionale e incontri con professionisti di aziende leader nel turismo.

Sono state più di 70 aziende, locali e internazionali, a prendere parte alla due giorni: importanti nomi del settore turistico intervisteranno, in colloqui di 20 minuti ciascuno, gli studenti di Fondazione Campus, sia ai fini dello stage previsto dai corsi di laurea, che per future opportunità lavorative. Tante imprese nel settore turistico-ricettivo, ma anche tour operator, e attività legate al settore turistico come D’Alessandro e Galli (Lucca Summer Festival), Lucca Film Festival, Lucca Crea, Camera di Commercio, Lucca Plus e altre.