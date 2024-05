Spara nel parcheggio di un supermercato, poi minaccia due donne con un coltello

Lucca, 15 maggio 2024 – Paura nel parcheggio di un supermercato a San Concordio, Lucca. Nel pomeriggio di oggi, 15 maggio, un uomo ha esploso due colpi in aria con una pistola seminando il panico. L’arma è risultata poi essere una scacciacani. Subito sono partite le segnalazioni alle forze dell’ordine e sul posto è intervenuta la polizia. L’uomo, italiano classe 1965, ha continuato a terrorizzare i passanti dirigendosi verso una pizzeria dove è stato intercettato dalle volanti. Durante la folle corsa l’uomo si è disfatto della pistola e ha impugnato un coltello col quale ha minacciato due donne all’interno dei un’auto. Alla vista della polizia l’aggressore, che secondo le prime informazioni risulterebbe essere tossicodipendente, si è dato alla fuga gettando il coltello. Gli uomini della polizia sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in ospedale per gli accertamenti del caso. Momenti di grande panico, ma, secondo quanto appreso, non risultano persone ferite.