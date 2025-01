Spaccio a Lucca, sequestrato oltre 1 chilo di cocaina: quattro arresti

Lucca, 17 gennaio 2025 – Quattro persone, di età compresa fra i 24 e i 38 anni, sono state arrestate a Lucca dalla polizia per spaccio di stupefacenti nel pomeriggio di martedì 14 gennaio. Secondo quanto ricostruito è stato il dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, libero dal servizio, a notare una vettura di grossa cilindrata con a bordo tre sospetti nel quartiere di Mugnano. Il dirigente ha dunque subito contattato gli agenti perché procedessero all'identificazione degli stessi, rimanendo però in osservazione.

Poco prima dell’arrivo dei poliziotti, si è affiancata ai tre un’altra auto di piccole dimensioni, con a bordo un uomo, sulla quale è salito uno dei tre. Non appena gli agenti sono giunti in prossimità delle due vetture, due di loro sono scesi dall’auto lanciando due involucri a poca distanza: secondo quanto verificato dai poliziotti contenevano 1,140 kg di cocaina.

I poliziotti hanno poi perquisito le due auto, entrambe sottoposte a sequestro. In seguito al controllo sui 4 occupanti, sono stati rinvenuti 4.000 euro in contanti. I quattro, di nazionalità albanese, sono poi stati arrestati per spaccio di stupefacenti e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.