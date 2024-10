Spaccata notturna al “Tambellini“. Ladri in fuga con la cassaforte piena

Lucca, 29 ottobre 2024 – Un colpo lampo in piena notte, studiato nei dettagli e messo a segno a tempo di record da tre ladri incappucciati: un assalto che ha fruttato loro ben 29mila euro in contanti. E’ quanto accaduto ieri notte al supermercato “Tambellini“ di Sant’Alessio. Adesso sulle loro tracce ci sono i carabinieri che stanno anche vagliando le immagini di alcune telecamere.

Il blitz dei ladri è scattato intorno alle 3 di notte al supermercato. La banda ha utilizzato come ariete una golf bianca, scagliandola in retromarcia contro la porta a vetri del supermercato che è andata in frantumi. A quel punto hanno arpionato con alcuni cavi la pesante cassaforte metallica e l’hanno letteralmente strappata via, caricandola poi sull’auto. I tre malviventi incappucciati hanno agito nel giro di appena due o tre minuti, tanto da riuscire a fuggire prima dell’arrivo della pattuglia di un istituto di vigilanza privata e di quella dei carabinieri.

“Purtroppo stavolta sono riusciti nel loro intento – commenta amareggiato il titolare del supermercato, Pierluigi Tambellini – e speriamo solo che le immagini delle telecamere possano aiutare i carabinieri nelle ricerche. Si vede bene una Golf bianca che sfonda tutto in retromarcia. Erano tre banditi incappucciati, hanno fatto tutto in tempo record. Hanno legato la cassaforte con dei cavi e l’hanno strappata via... Altre volte in passato avevano fallito il colpo, stavolta purtroppo no”.

“L’assicurazione? Sì ce l’abbiamo ovviamente – aggiunge Pierluigi Tambellini –, ma purtroppo non copre molto dell’incasso. In cassaforte avevamo 29mila euro con gli incassi di tutto il fine settimana”.

Le indagini sono portate avanti adesso dai carabinieri del radiomobile intervenuti sul posto nella notte dopo l’allarme dato dal titolare. I militari hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del supermercato di Sant’Alessio, ma al vaglio ci sono anche immagini di altre telecamere delle zone limitrofe. La Golf bianca sarebbe stata rubata fuori provincia, a testimonianza di un colpo studiato e preparato nei dettagli.

Paolo Pacini