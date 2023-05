Sottopasso stazione, via al cantiere Piazzale Ricasoli torna a respirare

Se ne parlava da anni, poi nella scorsa consiliatura, sotto la amministrazione di Alessandro Tambellini, i primi atti concreti, ora con l’amministrazione di Mario Pardini ecco l’apertura il cantiere. Nella giornata di ieri è stato formalmente consegnata alla ditta assegnataria dell’appalto l’area di cantiere del nuovo sottopasso ciclopedonale, che collegherà i percorsi intorno alle Mura connessi con il centro storico e la stazione ferroviaria.

L’obiettivo è annullare una strozzatura storica del traffico proprio all’altezza della stazione ferroviaria. Il sindaco Mario Pardini e l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani hanno effettuato proprio ieri un sopralluogo – aperto alla stampa – nel punto dove il cantiere è in corso di allestimento, erano presenti anche l’assessore alla Mobilità Remo Santini, il presidente della commissione lavori pubblici Marco Santi Guerrieri e il consigliere Giovanni Ricci.

"Si tratta di un’opera strategica in una zona che soffre da anni per la congestione del traffico veicolare che incrocia l’intenso flusso pedonale della stazione – afferma il sindaco Pardini – in questo modo, oltre a riqualificare l’area, avremo finalmente un percorso protetto e sicuro per la mobilità dolce e il traffico potrà essere più fluido".

Il progetto, finanziato con 2.140.000 euro con fondi del Pnrr e 400.000 euro di mutuo, prevede di realizzare il sottopasso della circonvallazione nell’angolo nord-est di piazzale Ricasoli. Sul lato degli spalti la rampa scenderà lungo viale Regina Margherita con accesso all’altezza dell’attuale attraversamento pedonale, che conduce alla sortita del baluardo San Colombano, mentre verso viale Giusti è prevista una scala. In piazzale Ricasoli la rampa occuperà il lato orientale della piazza lungo le aiuole.

Il percorso sotterraneo sarà diviso in due per pedoni e biciclette. I lavori saranno terminati entro l’estate del 2024. Per prima cosa, verrà verificato che non vi siano reperti bellici nella zona, visto che quell’area fu pesantemente bombardata (con numerosi morti civili) dagli americani durante l’ultimo conflitto.

Per la costruzione del sottopasso non sarà però interrotto il traffico sulla circonvallazione, ma verrà seguita la stessa procedura attuata per piazzale Boccherini, davanti a Porta Sant’Anna: sarà infatti realizzato un by-pass temporaneo sugli spalti delle Mura (la cui realizzazione sarà immediatamente successiva alla verifica della eventuale presenza di ordigni bellici e dunque precedente all’avvio dei lavori veri e proprio per l’opera), che servirà sia al traffico veicolare, che a quello ciclo-pedonale, e che sarà eliminato non appena conclusi i lavori di costruzione della parte centrale del sottopasso.

Per realizzare il bypass verrà rimossa una giovane pianta sul lato nord dell’area, che sarà ripiantata in loco una volta terminati gli interventi. Non sarà invece minimamente intaccato il grande tiglio che si trova sugli spalti proprio di fronte alla stazione. In questo primo mese di lavori per costruire il bypass non ci saranno sostanziali modifiche al transito veicolare, che continuerà a utilizzare regolarmente la circonvallazione e sarà inoltre istituito il divieto di sosta su piazzale Ricasoli, nell’area di fronte all’hotel Rex.

Fabrizio Vincenti