Sottopasso piazzale Ricasoli. Collaudata la copertura può riaprire la circonvallazione

Sottopasso di piazzale Ricasoli, da oggi riapre la circonvallazione dopo il collaudo della copertura della struttura sotterranea i cui lavori sono iniziati nel maggio del 2023. La buona notizia è arrivata dopo il sopralluogo di ieri al cantiere che è a pochi metri della stazione da parte del sindaco Mario Pardini e dell’assessore ai Lavori pubblici Nicola Buchignani.

Nei giorni scorsi è stata collaudata la copertura della struttura sotterranea che sostiene il peso della strada superiore, il viale di circonvallazione e l’esito è stato positivo: così da oggi, dopo le 11, una volta completate le operazioni di ripristino della segnaletica, sarà riaperto il tratto di circonvallazione fra viale Regina Margherita e viale Giusti secondo il vecchio tracciato.

Nel maggio scorso era stata gettata proprio la grande soletta di copertura della struttura che ha il compito di sostenere il peso della strada superiore, ovvero il viale di circonvallazione.

"Si tratta di uno dei più importanti cantieri Pnrr e che sta procedendo secondo i tempi previsti – afferma il sindaco Pardini – questa opera così complessa migliorerà la viabilità e la sicurezza sia per i cittadini che transitano a piedi o in bicicletta, sia per i veicoli che ogni giorno transitano in questa zona".

Intanto sono in corso i lavori di finitura del tunnel con le superfici in laterizio e le rampe di accesso. Sul lato degli spalti la rampa è previsto che scenda lungo viale Regina Margherita con accesso all’altezza dell’attuale attraversamento pedonale, che conduce alla sortita del baluardo San Colombano, mentre verso viale Giusti è prevista una scala. In piazzale Ricasoli la rampa occuperà il lato orientale della piazza lungo le aiuole.

A questo punto il cantiere sarà totalmente trasferito solo sul lato degli spalti per realizzare il completamento dell’opera del costo complessivo di 2.140.000 euro con fondi del Pnrr e 400.000 euro del Comune di Lucca. Se non ci saranno ulteriori contrattempi, dopo quelli avvenuti per alcuni accertamenti di carattere archeologico, la chiusura dei lavori, secondo le ultime stime rese note, è prevista tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

F.V.