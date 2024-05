Sos truffe: un incontro rivolto agli anziani

Occhio alle truffe, in particolare a quelle messe a segno ai danni di persone anziane. Un fenomeno in preoccupante crescita che merita la massima attenzione. Già ma come difendersi e come riconoscere un truffatore? Per rispondere a queste domande domani 15 maggio alle ore 15,30 si terrà un’iniziativa particolare al Centro Chiavi d’Oro in via delle Chiavi d’Oro, 6 a Lucca.

Si tratta dell’incontro “Le truffe agli anziani“ promosso dall’Associazione Centro Chiavi d’Oro in collaborazione con i Carabinieri del comando provinciale di Lucca, il Comune di Lucca e l’Azienda USL Toscana Nord Ovest. Per informazioni ricolgersi alla professoressa Simonetta Simonetti tel. 333/7247875.