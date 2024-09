Sos parcheggio in zona Macelli. Lo sfogo: "Ogni giorno è una sfida trovare un posto per la macchina"

Il parcheggio gratuito di via dei Macelli, uno degli ultimi rimasti in città, è al centro delle preoccupazioni di residenti e commercianti della zona. La gestione caotica degli spazi, il sovraffollamento delle auto stanno creando disagi quotidiani per chi vive e lavora nei dintorni. A queste problematiche si aggiunge anche la difficoltà di mantenere la pulizia e una crescente preoccupazione per la mancanza di spazi, soprattutto durante eventi cittadini.

"Il parcheggio, essendo l’unico gratuito rimasto, è sempre sovraccarico - spiega Stefano Turini, di “Kriva“ - . Siamo arrivati a sperare che diventi a pagamento così da garantire il regolare parcheggio a tutte le clienti ed evitare il parcheggio selvaggio di chi lascia la macchina e poi va a lavorare da tutt’altra parte". "Il rischio è che diventi a pagamento - afferma Rossana Bartolomeoni, titolare di un bar - . Già così è un problema, se dovesse diventare a pagamento peggiorerebbe ulteriormente la situazione. Per quanto riguarda la pulizia, l’efficienza di Sistema Ambiente lascia a desiderare. Sono sempre costretta a telefonare perché non passano agli orari indicati. Un po’ più di gestione non guasterebbe, anche se non possiamo lamentarci troppo: servirebbe solo un occhio in più".

"La mancanza di parcheggi rappresenta un problema quotidiano - racconta Chiara Rugani, proprietaria del negozio “Stella Stellina“ - , ogni giorno è una sfida trovare un posto per la macchina. Le persone finiscono per parcheggiare sui marciapiedi perché non c’è spazio sufficiente. Siamo stati un po’ dimenticati, eppure le Mura sono a due passi anche da noi. Soprattutto durante gli eventi, quando hanno preso i pochi parcheggi rimasti".

"La zona è tranquilla, non soffre particolarmente di episodi di degrado o malvivenza - aggiunge Irene Panattoni - , ma alcuni piccoli segnali di trascuratezza sono evidenti. C’è un po’ di bivacco, ma nulla di troppo fastidioso, una cosa più preoccupante sono le strisce pedonali poco visibili e la manutenzione di queste piccole cose viene spesso trascurata". Il sovraccarico di auto, la scarsa manutenzione e la gestione disordinata del traffico stanno penalizzando una zona che, pur essendo a due passi dal centro, meriterebbe maggiore attenzione da parte delle autorità.

Rebecca Graziano