Sos ansia e depressione “Sciortino“ aiuta i malati nei gruppi di psicoterapia

Continuerà ad essere presente una psicologa psicoterapeuta in più all’interno del percorso oncologico dell’ambito territoriale di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest. E’ la dottoressa Irene Mosca, che ha vinto la selezione per la borsa di studio attivata dall’associazione Silvana Sciortino e che quindi lavorerà per un anno all’interno della struttura di Oncologia dell’ospedale di Lucca, portando avanti un importante progetto di ricerca in quest’ambito, in particolare all’ interno del gruppo multidisciplinare di Senologia di Lucca (Breast unit).

La conferma di questo percorso di carattere psicologico - con un aumento dei finanziamenti che permetterà un lavoro di ricerca ancora più ampio e particolareggiato - è stata annunciata ieri alla Cittadella della Salute “Campo di Marte”. L’attività psicologica sarà gestita all’interno dell’unità operativa complessa di Psicologia della continuità ospedale territorio diretta da Patrizia Fistesmaire. “Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – evidenziano Patrizia Scarsini e Emanuela Tempestini dell’associazione “Silvana Sciortino” – abbiamo promosso in questi anni alcune borse di studio in Oncologia. L’associazione è nata il 25 maggio 1990 dalla volontà di alcune amiche e alcuni amici di ricordare la nostra cara Silvana, una donna che ha vissuto la malattia e la lunga degenza in ospedale con lucidità e coraggio straordinari e con quella generosa attenzione ai problemi degli altri che ha caratterizzato il suo impegno politico nella nostra città. Questo progetto associativo ha trovato radici anche nella certezza che la lotta alle malattie tumorali richieda un forte impegno civile e sociale rivolto sia ai singoli che alla strutture pubbliche“. Soddisfazione da parte della direttrice della Zona distretto della Piana di Lucca Eluisa Lo Presti a Lucia da Valle, psicologa specialista della struttura di Psicologia della continuità ospedale territorio che lavora da anni in ambito oncologico, di Aroldo Marconi, chirurgo responsabile del gruppo multidisciplinare di Senologia, della chirurga Monica Cucinotta, di Marcello Mignogna direttore della Radioterapia, di Eugenia icano (radiologia senologica), Elena Lombardi (hospice). La dottoressa Mosca si dedicherà alla psicoterapia di gruppo per allontanare la morsa di ansia e depressione.

Laura Sartini