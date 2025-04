Sono troppi i volontari a Roma. Stop alle partenze dei lucchesi

Un’ondata di disponibilità ha superato ogni previsione. A causa dell’elevato numero di volontari già presenti sul posto (oltre 2mila), la colonna mobile della Regione Toscana ha deciso di sospendere temporaneamente le partenze delle associazioni lucchesi verso Roma dove migliaia di pellegrini stanno arrivando da tutto il mondo per l’ultimo saluto al Santo Padre. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, lasciando amarezza tra i volontari che si erano già preparati per partire alla volta della Capitale, pronti a offrire il proprio servizio in occasione delle esequie del Papa. Una decisione che, seppur accolta con rammarico, non ha colto certo di sorpresa, vista la straordinaria mobilitazione registrata da ogni parte della Toscana, e in particolare da Lucca.

Ieri mattina erano già partiti alcuni gruppi, tra cui i volontari di Anpana e del Corpo del Soccorso dell’Ordine di Malta. "Finalmente è iniziato il servizio di assistenza popolazione nei pressi di Piazza San Pietro – scrivono i volontari di Anpana –. Siamo in via della Conciliazione con il compito di indirizzare i pellegrini alle file, ai bagni e a disposizione per qualsiasi problema. L’afflusso delle persone sta aumentando, è emozionante". Il turno dei volontari durerà fino a tarda sera. A Roma anche i volontari dell’ordine di Malta, posizionati proprio in piazza San Pietro: "Un evento davvero emozionante - commenta Alessandro Monacci, vice capo gruppo di Cisom Lucca - E’ emozionante anche vedere le persone visibilmente commosse. Abbiamo avuto modo anche di dare un ultimo saluto al Santo Padre: un momento che non dimenticherò mai".

Giulia Prete