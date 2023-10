"Sono solo attacchi strumentali"

"Basterebbe rivedere la registrazione del consiglio comunale di martedì sera per capire come sono andate le cose e che si tratta di una polemica strumentale: perché nessuno ha parlato della figura del presidente Sandro Pertini, né è entrato nel merito della questione. Il consigliere Giovanni Ricci ha solo fatto presente come questa amministrazione ha una propria road map per le intitolazioni che passano attraverso la commissione toponomastica. Che, tra l’altro, ha sta lavorando all’intitolazione di una strada al pittore Antonio Possenti".

Nella tarda serata di ieri quando ormai il caso Pertini ha varcato i confini cittadini, il sindaco Mario Pardini spiega il perché è stata respinta la mozione presentata dal consigliere Daniele Bianucci.

"In consiglio nessuno ha parlato della figura di Pertini – ribadisce Pardini – Ma mi viene il sospetto che anche questa, come altre recenti, sia una polemica strumentale sollevata da un’opposizione a corto di proposte. Forse perché l’amministrazione sta andando così bene si attaccano a questioni come questa o quella dell’incarico all’ex prefetto Tronca. C’è – chiude il sindaco – una strumentalizzazione continua su tutto“.