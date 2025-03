Solidarietà e Sviluppo. Apre a Bagni di Lucca lo sportello per i migranti

Solidarietà e sviluppo, supporto all’abitare e nuovo sportello di tutela e ascolto per migranti. La cooperativa sociale solidarietà e sviluppo, con sede a Fornoli, aderisce al progetto Stai 3.0, sostenuto con i fondi ’otto per mille’ della chiesa valdese, offrendo un supporto all’abitare per cittadini stranieri nel Comune di Grosseto ed aprendo uno sportello di tutela e ascolto per immigrati nel Comune di Bagni di Lucca, con il partenariato del Comune. Il progetto nasce dalla positiva esperienza dello sportello già attivo nel grossetano dove, per due anni, è stato possibile portare avanti un’attività di orientamento e di inserimento nel contesto lavorativo dei migranti accolti.

A seguito delle richieste pervenute allo sportello, è emersa la necessità di fornire un aiuto ancora più concreto e strutturato, sia a livello economico che civico ed educativo, a coloro che vivono sul territorio, cercando di accompagnarli in una gestione oculata e sostenibile delle spese e formando un’équipe – ovvero un gruppo formato da due operatori - che faccia da raccordo tra i bisogni dei migranti e il contesto della realtà in cui sono inseriti. A tal proposito, l’avvio di una collaborazione con un nuovo partner che gestisce alloggi di co-housing sociale e un piccolo dormitorio permetterà la creazione di una rete fattiva e lo sviluppo di azioni concrete. "Con questo ulteriore progetto – dichiara il presidente della cooperativa sociale solidarietà e sviluppo Alessandro Ghionzoli – vogliamo continuare a favorire l’accesso ai servizi e la raccolta delle domande degli ospiti, mettendo al loro servizio le competenze specifiche del nostro personale per offrire un sostegno nelle pratiche e nell’attività di orientamento ai servizi ed anche alla ricerca di soluzioni abitativa. L’idea di aprire uno sportello di tutela e ascolto a Bagni di Lucca prevede la presenza di un’assistente sociale, un operatore legale e un mediatore culturale nasce, invece, dalla necessità di orientare la popolazione straniera in una realtà in cui le distanze tra paesi e servizi rendono questi ultimi di difficile raggiungimento".

Solidarietà e sviluppo è un’impresa sociale che svolge l’attività prevalente nel settore socio-culturale sul territorio delle provincie di Lucca, Grosseto e Sassari. È impegnata dal 2017 nella gestione di progetti di accoglienza di cittadini richiedenti protezione internazionale gestendo numerose strutture e due centri ’s.ai.’: uno per minori e uno per famiglie con i Comuni di Massa Marittima e Bagni di Lucca. Per contattare lo sportello è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: [email protected], chiamare il numero 3317915272 oppure recarsi direttamente presso la sede in Viale Umberto I, 103, 55022, a Bagni di Lucca.

Marco Nicoli