Sogno di Costantino premia i giovani del Boccherini

Un tributo al talento e alla cultura: il Sogno di Costantino premia i giovani dell’Istituto Boccherini. Domani sera, 12 settembre, alle ore 21, l’Auditorium del Suffragio ospiterà una serata speciale dedicata alla premiazione delle borse di studio per i giovani studenti dell’Istituto Musicale Boccherini.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione "Il Sogno di Costantino", rappresenta un’importante occasione per celebrare la dedizione e il talento di questi giovani musicisti. A capo dell’organizzazione, Edoardo Puccetti, vicepresidente de "Il Sogno di Costantino", consegnerà personalmente due borse di studio a due studentesse dell’Istituto.

"Il nostro obiettivo è fare beneficenza sostenendo la crescita dei giovani talenti, affinché possano realizzare i loro sogni - ha dichiarato Puccetti - Quest’anno, in coincidenza con il centenario della morte di Giacomo Puccini, l’associazione ha voluto rendere omaggio al grande compositore assegnando i premi a due giovani donne con un forte legame con il repertorio pucciniano".

Le borse di studio, dal valore di 700 e 800 euro, saranno conferite a Greta Buonamici (soprano), che frequenta il biennio di canto e si è già esibita al prestigioso Festival Pucciniano di Torre del Lago, e a Nancy Parra Avila, violinista e membro del Quartetto Lilium. Oltre al contributo economico, le premiate avranno l’opportunità di esibirsi durante la serata in brani ricercati e studiati appositamente per dimostrare il loro talento.

La serata non sarà solo l’occasione per le premiazioni da parte del Sogno di Costantino, ma anche un momento di unione tra diverse associazioni locali che si sono attivate per sostenere la formazione dei giovani. Il presidente dell’Istituto Boccherini ha espresso la sua gratitudine per queste donazioni: "Accogliamo con entusiasmo questa offerta, - afferma Maria Talarico - un segno tangibile dell’impegno delle associazioni nel premiare la cultura e nel sostenere la formazione dei giovani. Questi premi sono fondamentali, poiché molti dei nostri studenti provengono da lontano e devono affrontare impegni significativi oltre allo studio".

Rebecca Graziano