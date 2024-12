Sogni e segreti. A Lucca il libro di Gaia Zucchi

Sarà presentata domenica 15 dicembre al San Luca Palace Hotel, La vicina di Zeffirelli, il Best Seller dell’attrice Gaia Zucchi, pubblicato l’anno scorso in occasione del centenario della nascita del grande regista, per i tipi di De Nigris Editori, e subito diventato un best seller.

Un libro “irriverente” e dall’animo ribelle. Proprio come l’autrice, attrice non conforme che, per la prima volta,si racconta in un’esplosione di ironia e sincerità. È un susseguirsi di storie di sogni infranti ed esauditi, fughe dalla normalità per inseguire le gioie più immense e nascoste. Ma anche segreti e aneddoti di una vita al di sopra delle righe, vissuta con delicatezza. Un racconto che gira intorno alla grande amicizia con il Maestro Franco Zeffirelli, per oltre quindici anni suo vicino di casa, mentore e fonte d’ispirazione.

"Gironzolo nel parco della mia nuova villa e vedo un signore, con delle cesoie, tagliare delle porzioni di siepi". Ci racconta la Zucchi. "Lo riconosco immediatamente. Due occhi blu potentissimi. Inizio a sognare, sarebbe meraviglioso mi dirigesse in una trentina di pellicole. Ha avuto una grande fortuna nel conoscermi".

Questo il ricordo del primo incontro col famoso regista, che è sfociato, all’inizio, in un gustosissimo equivoco che Gaia ci narra nelle sue pagine.

"Il Maestro era il vicino che tutti avremmo voluto avere: una persona geniale, molto umile, anche se avrebbe potuto pavoneggiarsi. Era un uomo estremamente simpatico, ma sapeva anche essere discreto e riservato. Mi diceva che per lui rappresentavo la bellezza e la gioventù e che gli restituivo la gioia di vivere. Ma per me la vera gioia era stargli accanto". Racconta ancora la Zucchi.

Un best seller che parla di Franco Zeffirelli non poteva non essere presentato proprio a Lucca, patria di Giacomo Puccini, la cui musica era particolarmente amata dal grande regista e del quale è caduto, proprio pochissimi giorni fa, il centenario della scomparsa.

L’incontro inizierà alle 17, condotto dal giornalista e scrittore Fabrizio Diola e accompagnato dal virtuoso del pianoforte Dino Mancino.

Si ringraziano per la collaborazione Massimiliano Giusti, Simone Gentilini e Roberto Gabriele.

La sua storia. Diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, nel corso della sua carriera Zucchi è stata protagonista di diverse pellicole, tra cui “Fermo Posta” di Tinto Brass e “I Volontari” di Domenico Costanzo. Oltre ad aver partecipato a spot pubblicitari firmati da Paolo Virzì e Marco Risi. In televisione conta numerose partecipazioni a fiction di successo come Carabinieri, Distretto di Polizia, La Squadra, Camera Café e Le Iene, il programma di Italia1 per il quale ha realizzato uno spumeggiante servizio coinvolgendo alcuni commercianti romani. In Teatro è stata diretta da registi del calibro di Attilio Corsini e Luca Ronconi.

“La vicina di Zeffirelli”, la cui prefazione è stata scritta da Maria Giovanna Elmi, è il suo primo romanzo.