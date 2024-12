Sognando sotto le stelle. Prende vita in S.Giovanni

La magia delle feste avvolge la città grazie a “Lucca Magico Natale”, che già da circa due settimane ha trasformato il centro storico in un incantevole villaggio di luci e attrazioni. Un ricco calendario di eventi che continua a regalare momenti indimenticabili a cittadini e visitatori. Un successo già celebrato anche sui social, dove le prime installazioni hanno ricevuto un entusiasmo travolgente, confermando quanto la città stia vivendo sempre più intensamente lo spirito del Natale.

Il momento clou di questo fine settimana sarà domani alle 17.30, quando in piazza San Giovanni sarà inaugurata “Sognando tra le stelle”, una suggestiva installazione creata da Emiliana Martinelli per Martinelli Luce. Quest’opera suggestiva e poetica, realizzata con un gioco di luci e tubi LED che formano un firmamento stellato, è un omaggio della designer alla città di Lucca. Una visione magica e contemporanea che arricchisce ulteriormente il palinsesto di Lucca Magico Natale, già denso di installazioni artistiche, eventi culturali e spettacoli che stanno coinvolgendo tutto il territorio. L’installazione “Sognando tra le stelle” è un invito a sognare, a perdersi nella meraviglia di un cielo illuminato, a vivere il Natale con occhi pieni di stupore. Un’opera che celebra la bellezza della luce e il legame profondo tra tradizione e innovazione, regalando a cittadini e visitatori un’esperienza unica e memorabile. Tutti i cittadini e i visitatori sono invitati a partecipare e a vivere questa straordinaria occasione di festa e condivisione. Per scoprire il programma completo di Lucca Magico Natale e rimanere aggiornati, è possibile consultare il sito ufficiale: www.turismo.lucca.it.