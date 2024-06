Soddisfazione in casa Avs ”Idee coerenti“

Si festeggia, in casa Alleanza Verdi Sinistra per il risultato più che positivo a livello provinciale. "Siamo molto soddisfatti – dichiara il segretario provinciale Alberto Pellicci – il dato è davvero buono se consideriamo, peraltro, il forte astensionismo che purtroppo registriamo e di questo, sì, dovremmo occuparci seriamente: Avs rispetto a due anni fa guardagna mezzo milione di voti ed èil terzo partito nel comune capoluogo". Pellicci elenca i punti di forza dell’alleanza tra Sinistra Italiana ed Europa Verde: "Il risultato – sostiene – è figlio di una scelta che è transitata da uomini e donne che hanno portato avanti idee e concetti legati ai valori dell’area che rappresentiamo: il lavoro, la sanità, la scuola, il cambiamento climatico sono l’anima del nostro impegno quotidiano, gli argomenti che, insieme ad altri, interessano ai cittadini; la serietà ci ha premioto e ora, per noi, si apre una seconda fase, perfettamente in linea con la prima: quella dell’impegno e la costanza per dare risposte ai tantissimi che ci hanno votato". Pellicci parla di "una grande responsabilità rispetto al lavoro da fare" e promette che "con lo stesso impegno saremo presenti sul territorio, anche alla luce dell’ottimo risultato ottenuto a Lucca capoluogo, che sfiora il 10%, perché proprio a partire da questo Comune occorre tenacia per dimostrare che l’alternativa alla destra esiste, e oggi ne siamo ancora di più convinti". A Capannori, uno dei Comuni in cui si è votato per le amministrative, AVS ha fatto registrare il 7,57%,a Viareggio l’8,94% e a Borgoa Mozzano il 5,32%.

Mau.Guc.