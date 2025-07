Società Filarmonica Benabbio. Un calendario ricco di eventi inaugurato dal musicista Nicoli

Domenica scorsa ha avuto inizio la stagione culturale estiva 2025 del paese di Benabbio, nel comune di Bagni di Lucca, organizzata dalla Società Filarmonica di Benabbio Aps. Otto sono gli eventi teatrali e culturali che l’associazione propone: all’interno del Teatro Eden, luogo restaurato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alla Fondazione Michel de Montaigne. Il musicista Tommaso Nicoli ha fatto da apripista con un concerto di clavicembalo eseguito in onore dei 340 anni dalla nascita dell’apice della musica barocca Johannes Sebastian Bach il 29 giugno. Successivamente il 12 luglio il musicologo Michele Bianchi presenterà il suo libro "Il teatro di Puccini. Da Viareggio a Torre del Lago", nel quale sarà ricordato il compositore lucchese a 101 anni dalla sua scomparsa e conosceremo il suo irrealizzato progetto di Teatro stabile e aperto a tutti a Viareggio; il 26 luglio Nicolò Perego, violinista dell’Accademia della Scala di Milano, eseguirà un concerto di violino con brani di varie scuole europee. Tutti i giovedì di luglio, invece, nella cornice del Giardino pubblico di Benabbio, la compagnia teatrale La Cattiva Compagnia APS reciterà alle bambine e ai bambini di tutte le età cinque letture tratte dai racconti di Luis Sepulveda, Esopo e tanti altri. Questi ultimi appuntamenti si inseriscono all’interno del ben più ampio evento Lucca Teatro Festival 2025 XI edizione - Che cosa sono le nuovole? e con la collaborazione del Comitato Parrocchiale di Benabbio. Gli eventi iniziano tutti alle 18. Per assistere agli appuntamenti all’interno del teatro Eden sarà necessario il tesseramento presso l’associazione Società Filarmonica di Benabbio Aps (10 euro), mentre per le letture interpretate al Giardino Pubblico l’ingresso sarà a offerta libera.

Marco Nicoli