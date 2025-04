Soccorritori di primo livello. Al via corso di formazione promosso dalla Misericordia

Il Gruppo Formazione "L. Daneri" della Misericordia di Lucca organizza un’importante opportunità di formazione aperto alla cittadinanza con il lancio di un nuovo corso gratuito per soccorritori volontari di livello base, valido per prestare il proprio servizio sulle ambulanze per casi ordinari e non di emergenza.

Il primo incontro formativo è fissato in calendario per il prossimo 7 aprile, a partire dalle ore 21 nella sede della Misericordia di Lucca, in viale Luporini 36 a Sant’Anna. Durante questa prima serata introduttiva al corso, la cui durata si estenderà per due mesi e si concluderà con il rilascio di un attestato, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere più da vicino i dettagli del programma formativo, le modalità di svolgimento degli incontri, gli argomenti che saranno trattati nei vari appuntamenti e le abilità che verranno acquisite durante lo svolgimento delle lezioni.

L’iniziativa, totalmente gratuita, rientra nelle attività di formazione promosse sul territorio dalla Misericordia di Lucca, ed è pensata per chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato e apprendere tecniche che possono rivelarsi fondamentali in situazioni di emergenza. Per partecipare non è richiesto il possesso di alcuna esperienza precedente, ma solamente la voglia di imparare e la volontà di mettersi al servizio degli altri e della propria comunità prestando soccorso e assistenza all’interno dei mezzi di soccorso. Le lezioni, tenute da istruttori esperti, offriranno ai partecipanti l’opportunità di praticare le tecniche apprese, acquisendo una preparazione utile per intervenire efficacemente in caso di necessità e dare il proprio contributo sulle ambulanze.

Si tratta di un’iniziativa importante per diffondere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e sensibilizzare la collettività sull’importanza del volontariato, offrendo a tutti la possibilità di fare la differenza nel proprio piccolo. Tutti coloro che sono interessati sono invitati a partecipare, per informazioni o per iscriversi all’iniziativa, è possibile contattare direttamente la Misericordia di Lucca o visitare la pagina Instagram dell’associazione miseluccagiovani.

Andrea Falaschi