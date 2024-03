‘So-stare in conflitto‘. Un innovativo corso per l’autodifesa

Imparare a conoscersi, saper gestire lo scontro verbale e magari riuscire ad evitare che dalle parole si passi ai fatti, ma anche sapersi poi difendere da un’aggressione inevitabile. Arriva un innovativo corso di autodifesa a Capannori dal titolo: "So-stare in conflitto e fare autodifesa", proposto, gratuitamente sia agli adolescenti che agli adulti.

Organizzato dall’associazione ‘Agorà per Marlia’, e realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, si svolgerà allo spazio Logos di Marlia a partire da venerdì 15 marzo per cinque lezioni sia pratiche che teoriche.

"Ci rivolgiamo sia ai giovani che agli adulti – spiega Laura Matteucci, presidente dell’associazione – ai quali vorremmo insegnare tecniche diverse per la risoluzione del conflitto, che si integrano a vicenda. La prima si basa sulla capacità verbale di evitare che un contrasto arrivi sul piano fisico. Poi sapendo bene che non sempre si possono evitare le vie di fatto, nel corso saranno impartite anche nozioni pratiche di autodifesa". Il corso, aperto a tutti, a partire dai 13 anni propone per la prima volta un incontro tra la pratica della comunicazione non violenta di Rosenberg e il Wing Tsun, un’arte marziale per la difesa personale.

"Penso che questa iniziativa sia un’opportunità importante per tutti i cittadini – afferma il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi – ma in particolare abbia una particolare valenza educativa e formativa per i più giovani, perché riuscire ad imparare a riconoscere le proprie emozioni a partire dall’adolescenza e di conseguenza a gestire anche i conflitti, sia positivo per avere un rapporto migliore con se stessi e instaurare relazioni più sane con gli altri. Ringrazio l’associazione ‘Agorà per Marlia’ per avere organizzato questo corso che in modo originale propone unitamente l’apprendimento della comunicazione non violenta e di un’arte per la difesa personale, che sarà proposto con una tecnica un po’ rivisitata. Le due tecniche si integrano a vicenda per aiutare ad attenuare la conflittualità fino a saperla dissolvere in modo non violento". Il corso si svolgerà su cinque incontri, il 15, 22 e 29 marzo e il 5 e 12 aprile alle ore 17,30 diviso in parte teorico e in parte pratico e in gruppi di età, adulti e ragazzi. "Obiettivo – conclude Laura Matteucci - è quello di far apprendere le tecniche di autodifesa e, contemporaneamente, le tecniche di comprensione delle proprie emozioni e dei propri pensieri, per imparare a stare fermi nel conflitto, fino ad arrivare, attraverso l’esercizio, a non aver bisogno di utilizzare movimenti e azioni per contrastare l’attacco di un ipotetico aggressore".

Per informazioni telefono 349.7058404 o 347.6112712.

Barbara Di Cesare