Smaltimento amianto: gli aiuti

Il Comune di Capannori pubblicherà nei prossimi giorni un bando per la richiesta da parte dei cittadini di contributi per lo smaltimento dell’amianto nelle abitazioni private e nelle pertinenze. Lo rende noto il Municipio di piazza Aldo Moro. Il contributo comunale, per complessivi 10mila euro, sarà riconosciuto nella misura del 60% (al netto dell’Iva) delle spese previste per la rimozione e smaltimento dell’amianto fino a un massimo di mille euro ed è previsto per rimuovere e smaltire materiali e lastre di copertura di fabbricati; materiali che rivestono superfici e strutture applicati a spruzzo; rivestimenti isolanti di tubazioni e caldaie, canne fumarie, serbatoi, ecc.; pannellature isolanti per pareti o soffitti. Ovviamente i richiedenti dovranno portare i preventivi dell’intervento e tutta la documentazione necessaria che dovrà essere approvata, per erogare successivamente il beneficio.

M.S.