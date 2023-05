S.Magno, restaurato il campanile Grande festa per l’inaugurazione

A Pontecosi, in Comune di Pieve Fosciana, è stato inaugurato il restauro del campanile della chiesa parrocchiale di San Magno, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, dei vari enti e associazioni. Dopo il suono a distesa delle campane di nuovo "libere", sono seguiti gli interventi di Carlos Bartolomei presidente del Circolo Anspi "don Guglielmo Muccini" e Centro socio culturale San Magno, del sindaco Francesco Angelini, dell’assessore e presidente del Consiglio comunale Annarita Fiori, che ha portato anche i saluti della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, di Fosco Bertoli vicepresidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, di Catia Donati presidente dell’associazione Odv Il Ritrovo di Roberta e del parroco don Giancarlo Biagioni, che ha poi letto una preghiera e impartito la benedizione, con la scopertura di una targa, da parte di Andrea Fiori, vicepresidente del Circolo Anspi. Tra i presenti anche il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, il vicepresidente del Centro socio- culturale San Magno Andrea Fiori, Andrea Guidi titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori di restauro conservativo del campanile per un importo totale di circa 50mila euro, ricavati dal contributo, in varia misura, dell’Arcidiocesi con l’8 per mille.

L’attuale campanile fu costruito dopo il terremoto del 1920, che aveva distrutto il precedente che si trovava più in basso. Oggi sul piccolo spiazzo vicino. L’ultima manutenzione del campanile risaliva al lontano 1964 e aveva riguardato la tinteggiatura. Era dunque necessaria una manutenzione straordinaria anche per la messa in sicurezza del manufatto per evitare la caduta di pezzi di cornicioni e altri calcinacci.

Dino Magistrelli