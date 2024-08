Slittano gli appuntamenti per gli screening nei consultori di Lucca e della Valle del Serchio

Lucca, 30 agosto 2024 – Dal 2 al 9 settembre nella zona di Lucca e Valle del Serchio potrebbero determinarsi dei disagi per le donne già invitate per lo screening cervicale a causa della concomitanza non prevista di due interventi di manutenzione e miglioramento dei gestionali in uso.

“Stiamo procedendo a contattare le donne invitate in questo periodo per proporre loro un’altra data – spiega la direttrice dello Screening Aziendale, Lidia Di Stefano – ma dato il periodo ancora feriale non abbiamo certezza di riuscire a contattarle tutte. Chiediamo quindi alle donne che hanno ricevuto l’invito a fare lo screening cervicale dal 2 al 9 settembre nei consultori delle zone di Lucca e Valle del Serchio di non recarsi all’appuntamento e di attendere una nostra telefonata per decidere insieme la nuova data o in alternativa di chiamare il numero unico dello screening, 0585-498004, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30-12.30 per farsi dare un nuovo appuntamento”.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest si scusa per il disagio confermando che riguarda esclusivamente gli appuntamenti dello screening cervicale nei giorni dal 2 al 9 settembre, mentre restano inalterate le programmazioni di tutti gli altri screening.