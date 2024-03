Sky Walkers sorpassa e vince

Bellissima vittoria per lo Sky Walkers al Palatagliate contro Massa e Cozzile per 74 a 69. I biancorossi stanno cercando di chiudere nel migliore dei modi una stagione travagliata. Orfani di Cattani, i ragazzi di coach Merciadri si sono preparati nel migliore dei modi. Nel primo quarto Sky è in svataggio per 18 a 20. Nel secondo quarto Massa e Cozzile prova l’allungo, e si va negli spogliatoi sul 33-38. Nel terzo quarto Sky Walkers inizia a giocare con intensità ed arriva il meritato sorpasso (55-47). Nel quarto quarto i ragazzi di Merciadri sono bravi a gestire il match che termina 74-69. Un successo molto importante, che permette di fare un piccolo passo in avanti in classifica.

Alessia Lombardi