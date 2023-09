Lucca su Sky, eccellenza del Gambero Rosso

Lucca, 6 settembre 2023 – Un’altra preziosa occasione di visibilità internazionale. Lucca sarà infatti protagonista venerdì 15 settembre alle 20.30 della trasmissione “Italia Vicina in viaggio con Radic”. Il seguitissimo programma itinerante, alla riscoperta della Penisola, andrà in onda su Sky (canale Gambero Rosso HD) ed è condotto dal giornalista Andrea Radic, che percorre lo stivale in treno raccontando storie, prodotti tipici, eccellenze e curiosità. Un viaggio di venti tappe tra gusto, paesaggi e bellezza che inizia sempre a bordo delle carrozze di Trenitalia, partner ufficiale del programma.

La troupe di Italia Vicina nelle settimane scorse, come il Comune aveva anticipato, si è infatti fermata a Lucca, definita “una delle mete più ambite del momento per il suo fascino e la sua storia ricca di arte, cultura e sorprese ad ogni angolo”, per dedicare alla città un’intera puntata. Radic è andato alla scoperta dell’arborato cerchio mostrando al pubblico i suoi simboli, percorrendo le vie strette e suggestive del centro storico ed i suoi sapori, accompagnato dall’assessore al turismo Remo Santini, cicerone per l’occasione. Dalle Mura in sella ad una bici fino alla Torre Guinigi, alla romantica piazza Anfiteatro e al Duomo di San Martino, con un’intervista al rettore della cattedrale don Marco Gragnani e Francesco Miccoli.

Storia, arte e cultura, ma anche enogastronomia con il racconto di alcune realtà della ristorazione locale e una degustazione del celebre buccellato, raccontato direttamente dal titolare della storica pasticceria Marino Taddeucci. La puntata andrà in onda su Gambero Rosso Channel e sarà immediatamente disponibile on-demand sui canali 133 e 415 di Sky.

“Siamo molto contenti che Lucca sia protagonista di Italia Vicina, un programma che racconta e valorizza il bello e il buono dell’Italia e in questo caso della nostra città – sottolinea l’assessore al turismo Remo Santini – Un’ampia puntata dove alcuni luoghi classici e attrazioni turistiche di Lucca, come la Torre Guinigi o le Mura, sono raccontate in modo nuovo, fresco e con passione e competenza, in onda su Gambero Rosso Channel, che da sempre è sinonimo di qualità, professionalità e grande successo a livello nazionale. Un ringraziamento particolare al conduttore e autore del programma Andrea Radic. E ora non resta che sintonizzarci su Sky, venerdì 15 settembre alle ore 20.30”. Intanto nei giorni scorsi si sono concluse le riprese della Bbc in centro storico e sulle Mura (si gira anche in Garfagnana) per un noto format della televisione britannica in onda nel 2024.

