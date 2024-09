Sistema Ambiente, pulizie straordinarie

Continua la duplice azione di Sistema Ambiente: insieme alla sua intensa attività quotidiana, sono molti gli interventi straordinari che affiancano il lavoro consueto. In questi mesi Sistema Ambiente è stata infatti impegnata a ripulire la città al termine di eventi molto affollati, come, tanto per restare agli ultimi tempi, la Luminara di Santa Croce, il Toscana Pride, le Fiere a Borgo Giannotti e tanti altri avvenimenti di rilievo.

Insieme a queste operazioni, che hanno impegnato a fondo la struttura, anche perché svoltesi nelle ore notturne immediatamente successive alle manifestazioni, prosegue il ciclo di puliture straordinarie che interessano tutta la città come ad esempio la pulizia delle porte di ingresso al centro storico o la pulizia delle strade del territorio comunale.

“Mi preme innanzitutto ringraziare tutta la struttura operativa e tutte le persone che si impegnano ora dopo ora per adempiere a quella che rimane la principale missione dell’azienda: la tutela dell’ambiente al fine di migliorare la vivibilità per residenti e visitatori della città e del territorio del comune di Lucca. Una serie di interventi - dice il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi - che si affiancano all’attività che vede impegnata l’azienda quotidianamente. Fanno piacere e sono da stimolo a cercare di migliorare ancora le belle parole che il sindaco Mario Pardini e la Confcommercio hanno espresso mettendo in evidenza la bontà del lavoro che l’azienda sta attuando per il territorio di Lucca”.