Sistema ambiente promossa Ecco i risultati dell’indagine di Customer Satisfaction

Promossa e con buoni voti, ecco la fotografia di Sistema Ambiente secondo un’indagine di customer satisfaction che la stessa azienda che si occupa di rifiuti ha commissionato a Format Research. I dati, che traggono origine da un campione di 700 lucchesi intervistati, sono stati presentati ieri dall’assessore all’ambiente del Comune di Lucca, Cristina Consani, dalla presidente di Sistema Ambiente, Sandra Bianchi e dalla dirigente tecnica dell’azienda, Caterina Susini. I cittadini ìlucchesi hanno assegnato un punteggio di 8 su 10 al livello di soddisfazione complessiva, in linea con quanto rilevato già nel 2020, ma con un miglioramento rispetto all’adeguatezza dei kit forniti dall’azienda (bidoncini e sacchetti per la raccolta). Quasi 7 cittadini su 10 ritengono che gli spazi intorno ai contenitori per la raccolta degli indumenti siano sufficientemente puliti, mentre oltre la metà di chi pensa che non siano abbastanza in ordine assegna la responsabilità allo scarso senso civico. "La nuova organizzazione di Sistema Ambiente – ha spiegato l’assessore Consani – a partire dagli interventi straordinari ma anche nel quotidiano ci sta soddisfacendo anche per lo spirito di collaborazione, ma ovviamente non dobbiamo dormire sugli allori". Positivo (sebbene, non eccellente) il giudizio per il decoro urbano, per il quale il 66%...