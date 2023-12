Sindaco e assessori incontrano i cittadini “Giuste le loro istanze“

Martedì il sindaco Pardini insieme agli assessori Barsanti, Buchignani hanno incontrato i cittadini delle frazioni di Mastiano, Mammoli e Gugliano, che hanno da poco istituito un comitato interpaesano per portare avanti le loro istanze. Il tema principale dell’incontro è stato il problema dell’interruzione della via di Gugliano e Mastiano a causa della messa in sicurezza strutturale del ponte di Mastiano. “Ringrazio i cittadini per la calorosa accoglienza – così Pardini – e ribadisco la vicinanza della nostra amministrazione a tutti gli abitanti delle frazioni, attraverso un potenziamento esponenziale e costante degli interventi sul territorio“.