“Sindacato, quale futuro?“. La Uil oggi si interroga e inaugura la sede

“Sindacato: quale futuro?”. Oggi al Pinturicchio in Borgo Giannotti la tavola rotonda sulle prospettive future del Sindacato e a seguire inaugurazione della nuova sede Uil. La tavola rotonda, che inizierà alle 11, vedrà la partecipazione di Emanuele Ronzoni (Segretario Organizzativo Uil nazionale), Benedetto Attili (Tesoriere Uil nazionale) e Paolo Fantappiè (Segretario Generale Uil Toscana). A moderare il Responsabile della comunicazione della Uil Toscana Riccardo Imperiosi. A seguire, alle 12.30, l’inaugurazione della nuova sede UIL di Lucca in via delle Tagliate III n.252.