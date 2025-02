Simonetta Simonetti racconta le storie di ’Donne disobbedienti’

1 Simonetta Simonetti (nella foto), scrittrice e membro della Società Italiana delle Storiche terrà oggi una conferenza dal titolo “Le disobbedienti: donne che hanno detto di no”. L’appuntamento – a ingresso libero è in programma oggi alle 16 a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, e rientra nel calendario di iniziative della Università 50 & Più di Lucca. Simonetti parlerà di come nel corso della storia molte siano state le donne che hanno disobbedito per motivi civili, religiosi, affettivi o personali. La disobbedienza è la reazione ad una imposizione, la negazione dell’obbedienza che fin da piccoli si insegna ai bambini, ma soprattutto alle bambine. Eva, Pandora, Lilith, Antigone, Artemisia Gentileschi, Rosa Parks e molti altri sono esempi che la storia ricorda. Un percorso nella storia vista da un’ottica di genere.