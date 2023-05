Silence di Scorsese nella chiesa dei Servi E il catalogo curato da monsignor Giulietti

Thesaurum fidei continua oggi alle 15.30 nella Biblioteca Statale con il seminario su "Angelo Orsucci e San Romano". Introduce Monica Maria Angeli, direttore della Biblioteca e interverranno Antonio Carlomagno, Federico Caruso e Margherita Montanari. Domani alle 18 in San Cristoforo la presentazione del catalogo della mostra Thesaurum fidei curato dall’arcivescovo Paolo Giulietti e dalla professoressa Olimpia Niglio (Università di Pavia). Il volume è edito da Maria Pacini Fazzi e per la stesura dei testi si è verificata la collaborazione del personale di enti e istituzioni coinvolti nella mostra. Domani alle 20.30 nella chiesa dei Servi sarà proiettato il film “Silence“ di Martin Scorsese. L’iniziativa, a cura del Meic, offre l’opportunità di approfondire il fenomeno delle persecuzioni e dei "cristiani nascosti" in Giappone nel 1600 con un’opera cinematografica d’indubbio spessore artistico. Venerdì alle 17 nella chiesa di San Cristoforo incontro interreligioso "Cristiani e buddhisti: i tesori del dialogo" dove, oltre all’arcivescovo, interverranno il prof. Roberto Catalano (Istituto Universitario Sophia), Fausto Taiten Guareschi (Abate emerito del tempio e monastero Zen Soto Fudenji), Giuliano Savina Direttore Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso Cei.