Siglata la “Carta“ con Cna e Confartigianato "Il nostro artigianato ora ha un’identità propria"

L’obiettivo è riconoscere all’artigianato un’identità propria sul piano tecnico, produttivo ed economico. Con questo spirito ieri in municipio Comune, Cna e Confartigianato hanno siglato l’adesione alla “Carta internazionale dell’artigianato artistico”, nata nel 2011 a Parigi. La firma, inserita nelle Giornate europee dei mestieri d’arte, è stata messa nero su bianco dal sindaco Alberto Giovannetti, dal presidente di Cna Lucca Andrea Giannecchini e dalla presidente di Confartigianato imprese Lucca Michela Fucile (nella foto). Ad oggi la Carta ha raccolto l’adesione di 15 regioni e varie associazioni, comuni e province. "Arte e artigianalità – dice il sindaco – sono da sempre l’essenza di Pietrasanta. E’ grazie all’attività di laboratori, fonderie e numerosi punti espositivi se la nostra città ha attirato in passato l’interesse di grandi artisti come Botero e Mitoraj e continua, ancora oggi, a proporsi con autorevolezza nelle sedi nazionali e internazionali più prestigiose per sviluppare progetti e collaborazioni". Giannecchini si è detto soddisfatto, anche da pietrasantino, ricordando che l’ingresso di Pietrasanta, insieme a quello di Lucca e Seravezza, fa sì che la provincia di Lucca sia la più rappresentata in Toscana per numero di città firmatarie. Con Fucile che ha sottolineato l’importanza di promuovere e valorizzare a tutti i livelli il lavoro degli artigiani e l’eccellenza dei loro prodotti.