“Sicurezza, altro flop della giunta“. I consiglieri Pd all’attacco

“Caos all’interno della Polizia Municipale, zero rapporti e zero programmazione tra giunta e Comando, zero servizi notturni degli agenti della Municipale da un anno e zero interventi efficaci sul piano della sicurezza: l’amministrazione comunale di Mario Pardini e dei suoi assessori sceriffi dimostra anche su questo ambito un grande e concreto flop”.

A dirlo sono le consigliere e i consiglieri del Partito Democratico che prendono parola dopo le recenti affermazioni del vicesindaco con delega alla sicurezza, Giovanni Minniti.

“Dopo un anno dall’entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia urbana - spiegano -, che di fatto ha replicato, se non peggiorato in alcuni punti, quello precedentemente esistente e adottato (dal 2018), il flop è evidente a tutti: il regolamento non viene applicato e non perché la sicurezza sia un tema complesso che riguarda anche altre forze dell’ordine (questo è ovvio, ma valeva sempre, anche quando chi oggi amministra sedeva all’opposizione), ma molto più banalmente l’amministrazione comunale è assente su questo tema. Ed è poco veritiero citare anche il provvedimento di daspo urbano come grande novità di questa amministrazione, visto che questo strumento esiste dal 2018 a Lucca. Tolte le festine e le lucine, non resta molto altro su cui Pardini, Santini, Barsanti, Minniti & Co stiano realmente lavorando o siano effettivamente presenti“.

“Di sicuro – sottolineano i consiglieri del Pd – non lo sono sul piano della sicurezza e basta leggere i giornali ogni giorno per rendersene conto: a un’assenza di strategie o anche di organizzazione del lavoro del Comando, si aggiunge l’assenza di rapporti e di programmazione tra l’amministrazione comunale nei confronti della Polizia Municipale - è ormai noto il clima pesantissimo che si vive all’interno dell’ufficio -; doveva essere il cavallo di battaglia di questa giunta la questione sicurezza, da due anni a questa parte si sta rivelando come un grande flop. Con annunci e retromarce e nessun intervento, a parte qualche discorso demagogico e vittimistico che non offre alcuna soluzione ai cittadini. Forse chi voleva essere sceriffo e ha passato gli anni all’opposizione a strumentalizzare ogni singolo avvenimento in materia di sicurezza per fini elettorali e politici, oggi accusa un po’…”.