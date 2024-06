Si schianta in auto e muore sul colpo

Un tranquillo mattino di primavera, tra le splendide colline del territorio del comune di Bagni di Lucca, funestato dalla notizia della morte di Achille Benedetti, un pensionato di 77 anni di Lucca, ma praticamente di casa a Monti di Villa, frazione montana del territorio termale. L’uomo si è schiantato con la propria auto contro un albero a lato della strada a poche centinaia dalla sua abitazione.

La dinamica è da ricostruire ma è possibile che l’incidente sia avvenuto a seguito di un malore. L’allarme al 118 verso le 8 di mattina. Sul posto gli immediati soccorsi portati dalla Croce Rossa di Bagni di Lucca e dalla Mike con medico a bordo giunta dalla Misericordia di Borgo a Mozzano, ma tutti gli interventi sono stati vani.

Vista la gravità della situazione era stato allertato anche Pegaso, ma la missione è stata annullata una volta che il medico ha constatato il decesso del conducente del mezzo.

Achille Benedetti a Monti di Villa aveva una abitazione e curava anche altre sue proprietà. Era proprio nella sua casa quando, prima delle otto, è uscito per alcune commissioni. Aveva da poco lasciato la strada privata di casa quando è successo qualcosa; forse un malore, come detto. L’auto ha fermato la sua corsa in una pianta, dopo che l’uomo aveva imboccato da poco la strada comunale che da Monti di Villa conduce a Pieve di Monti di Villa. La chiamata ai soccorsi è di poco dopo le 8 di ieri mattina, ma ogni intervento per salvarlo è risultato vano. Sul luogo dell’incidente, anche per stabilire la dinamica dei fatti, i Carabinieri. Successivamente anche la polizia municipale di Bagni di Lucca.

Poi l’arrivo della famiglia, disperata ed in lacrime per quanto accaduto Benedetti, molto conosciuto nella comunità di Monti di Villa, lascia due figlie, Anna e Sara, un nipote ed un fratello.

Luca Galeotti