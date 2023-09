Si ride con De Carlo. Arriva lo spettacolo

Venerdì 22 settembre, al teatro Giacomo Puccini Altopascio, in via Regina Margherita, si alza il sipario sulla comicità e l’irriverenza di Francesco De Carlo che arriva con il suo spettacolo "Francesco De Carlo Live". E’ il recupero dello show che avrebbe dovuto essere previsto durante il luglio altopascese. De Carlo nasce a Roma e, dopo aver lavorato per quattro anni al Parlamento europeo nel campo della comunicazione, diventa speaker nel programma radiofonico "Chiamata a carico", in onda tutti i giorni su Radio Globo. La sua presenza a moltissime trasmissioni radiofoniche e televisive lo ha reso famoso a livello internazionale, portandolo ad esibirsi in ben 16 Nazioni. Ha partecipato ai più prestigiosi festival internazionali dal Fringe di Edimburgo al Just For Laughs di Montreal in Canada, fino a quelli in Sud Corea e Sud Africa. Poi il suo talento è sbarcato su Comedy Central con gli stand up che lo hanno reso famoso.

M.S.