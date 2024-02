Si recuperano le gare della seconda giornata

Recupero infrasettimanale di diverse partite nel campionato di Terza categoria. Tutte le gare riguardano la seconda giornata che doveva giocarsi sabato 9, ma alcune partite erano state rinviate a causa dell’impraticabilità di campo. Nel girone A all’impianto le Polle si giocherà la sfida tra Sporting Vagli e Casciana Poggio alle 20.30. Si affronteranno due formazioni che occupano posizioni diverse con il Casciana Poggio al sesto posto con 29 punti, mentre il Vagli è penultimo con 9, davanti al Securjob, che nei giorni scorsi ha comunicato di rinunciare a proseguire il campionato. Gli altri tre recuperi riguardano il girone B. Alle 15 Retignano-San Lorenzo e Stiava-Atletico Marginone, mentre alle 20.30 il Valfreddana ospiterà la Calcistica Popolare Trebesto. Anche in questo caso si tratta di formazioni con obiettivi diversi. Il Valfreddanna in piena corsa nelle zone alte della classifica, come Stiava e San Lorenzo, che stanno cercando di rientrare nella convulsa zona play-off. Discorso diverso per la Calcistica Popolare Trebesto a centro classifica e Retignano penultimo. Sabato di nuovo in campo per la quarta giornata del girone di ritorno.

Alessia Lombardi