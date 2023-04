Si presenta “Horrorama“ romanzo d’esordio di Francesco Cannito

Sabato 15 aprile alle 18 presso la libreria Ubik Lucca si terrà la presentazione del romanzo di esordio del regista Francesco Cannito. Con la partecipazione di Giovanni Ciardulli.

Horrorama (Casa editrice Ex Cogita) è una satira sulla contemporanea società dello spettacolo.

I suoi personaggi sono registi pubblicitari, creativi, produttori, giornalisti, tutti precari in lotta per la sopravvivenza nel mondo dei media, un mondo in cui il confine tra realtà e rappresentazione è svanito da un pezzo e dove ciò che conta davvero è far finta di essereavere ciò che non si ènon si ha.

Horrorama racconta il teatro grottesco dei nostri tempi giocando con i generi e combinando la commedia con lo splatter, il memoir con il thriller, Fantozzi e John Carpenter, in una narrazione tensiva su più livelli temporali in cui si intersecano verità e finzione, immaginazione e realtà.