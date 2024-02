Si prepara “Lucca Gustosa“. Appuntamento il 23 e 24 marzo

E’ in moto la macchina organizzativa per la seconda edizione di Lucca Gustosa, che dopo il grande successo dello scorso anno tornerà protagonista nei luoghi più suggestivi del centro storico sabato 23 e domenica 24 marzo. La speciale rassegna, ideata e lanciata dall’amministrazione comunale e coordinata dagli assessori Paola Granucci e Remo Santini (nella foto con il consigliere Stefano Pierini), trasformerà la città in un grande palcoscenico per la cultura enogastronomica, valorizzando i sapori, le prelibatezze tipiche del territorio e non solo.

Il ricco calendario di Lucca Gustosa coinvolgerà i luoghi più iconici della città, tra cui sicuramente piazza Napoleone e Anfiteatro, per un weekend all’insegna del gusto e delle sorprese ancora tutto da scoprire. Si preannuncia quindi un palinsesto variegato, in cui Lucca si porrà al centro di importanti sinergie anche internazionali.

Una delle novità più importanti riguarda infatti la presenza delle città gemellate, che sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, in Piazza San Michele, proporranno le loro specialità e prodotti tipici con stand ed iniziative dedicate. Hanno aderito la città francese Colmar, la belga Saint Niklaas e la bavarese Schongau, coordinate dal consigliere comunale incaricato Stefano Pierini. Sempre sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, prenderà forma un altro stand di rilievo internazionale, quello di Destination Napoleon, dedicato alle città Napoleoniche, per un intreccio di cultura ed enogastronomia del tutto inedito.

Tutte le associazioni di categoria cittadine saranno protagoniste, con iniziative speciali volte a valorizzare le prelibatezze del territorio e le tradizioni culinarie più antiche, che prenderanno vita anche nel rinnovato Mercato del Carmine. Lucca Gustosa si svolgerà in concomitanza con Lucca Collezionando e tra le due manifestazioni sono in programma sinergie e collaborazioni con speciali iniziative a vantaggio dei visitatori.

“E’ ben avviato il cronoprogramma organizzativo verso la seconda edizione di Lucca Gustosa – dichiarano gli assessori Granucci e Santini –. Una manifestazione sempre più ambiziosa che quest’anno, dopo il successo della prima edizione, mira ad ampliare il proprio raggio d’azione tramite sinergie internazionali e di grande valore“.