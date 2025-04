Sì, gli aquiloni... sopra il cielo. Barga ricorda Giovanni Pascoli. Un giorno di festa con le scuole

Gli aquiloni nel cielo sopra il millenario Duomo di Barga. E’ lo speciale omaggio che, nell’approssimarsi della ricorrenza della morte del poeta (il 6 aprile 1912 a Bologna), organizzano Fondazione Giovanni Pascoli, Comune di Barga e Istituto Comprensivo di Barga, con la collaborazione di Promocultura e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca. L’appuntamento è per venerdì 4 aprile, appunto sul sagrato del Duomo. L’iniziativa riprende una vecchia tradizione che nei giorni della morte del poeta voleva il ritrovo dei bambini delle scuole a Casa Pascoli a librare nel cielo gli aquiloni, in omaggio alla celebre poesia pascoliana. Così anche questa volta sono stati coinvolti i ragazzi delle scuole di Barga. La giornata porta il titolo: "... sì, gli aquiloni!" e la data, come detto, non è casuale, perché rimanda all’anniversario della scomparsa del poeta. L’incontro è pensato per gli alunni della Scuola Primaria di Barga: il poemetto "L’aquilone" difatti è un’opera profondamente evocativa in cui il poeta ricorda i giorni spensierati dell’infanzia, l’importanza della scuola come luogo di formazione e amicizia, e il valore dei piccoli momenti di felicità. L’evento si svolgerà a partire dalle 9.30, con varie attività didattiche per gli scolari: la visita del Duomo di Barga, resa possibile grazie alla disponibilità di mons. Stefano Serafini; la visita del Museo Civico; un laboratorio di aeroplanini di carta condotto da AnimOrso; un laboratorio di colori a partire dai disegni realizzati da Sandra Regali per la mostra "Note ai margini"; attività di lettura con le lettrici volontarie del progetto Nati per Leggere. In caso di maltempo o condizioni incerte, l’evento sarà posticipato a venerdì 11 aprile.

Luca Galeotti