Si Fa Per Ridere! - Altopascio ospita il primo Stand Up Comedy Festival

Una novità senza precedenti per la cittadina del Tau e per il territorio della Toscana: da quest’anno arriva Si Fa Per Ridere! - il primo Stand Up Comedy Festival. Organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con MusicaStrada, agenzia che si occupa booking e organizzazione di tour per artisti e band nazionali ed internazionali, il festival chiama a raccolta cinque artisti noti al grande pubblico per tre serate uniche e inedite sul palco di piazza Ricasoli, nel centro storico di Altopascio, tra divertimento, risate e irriverenza. Il festival è stato presentato questa mattina dal sindaco, Sara D’Ambrosio, dagli assessori comunali Alessio Minicozzi e Adamo La Vigna e dal curatore Davide Mancini. “Quest’anno all’interno del Luglio Altopascese una novità assoluta nel panorama toscano e non solo - spiegano il sindaco gli assessori -. Portare la Stand Up Comedy ad Altopascio, con nomi di richiamo come quelli in programma è un modo per far conoscere ancora di più il nostro territorio. Durante le tre serate il pubblico si troverà ad assistere a una performance divertente, irriverente e coinvolgente, fuori dal comune ed esilarante. Dove le riflessioni più alte saranno mescolate con la quotidianità di ognuno di noi, con quelle piccole e grandi tragicommedie che attraversano la nostra vita.

Gli ospiti saranno, per la serata iniziale del 6 luglio Chiara Becchimanzi, Fabio Celenza e Francesco Fanucchi. Giovedì 13 luglio invece uno degli ospiti più attesi del Festival, ovvero Stefano Rapone con il suo omonimo spettacolo Live. A chiudere, il 20 luglio, Francesco De Carlo che porta sul palco il suo spettacolo di nome “Limbo“.