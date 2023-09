Si continua a “volare“. Centenario, c’è la proroga

La Mostra per i cento anni dell’Aeronautica Militare si avvia alla sua conclusione, ma visto il grande successo di pubblico ottenuto dalla manifestazione, che in questo fine settimana ha visto tantissime persone visitare gli allestimenti, partecipare alle conferenze e cimentarsi con le previsioni meteorologiche a cura della 46esima Brigata Aerea di Pisa, l’amministrazione comunale, il Comitato promotore e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare hanno deciso di prorogarla: la chiusura quindi sarà non sabato 30 settembre, ma domenica 1 ottobre.

“C’è stata veramente una importante risposta da parte di cittadini di tutte le età – dichiara l’assessore alla cultura Mia Pisano – . L’avere affiancato alla mostra vera e propria tutta una serie di eventi collaterali, alcuni dei quali particolarmente coinvolgenti come il volo simulato, le previsioni meteo o il lancio dei paracadutisti, credo abbia costituito la formula vincente per l’obbiettivo che come amministrazione comunale ci eravamo posti, e cioè quello di avvicinare le persone al mondo dell’aviazione e recuperare la memoria di personaggi che, anche a livello locale, hanno dato lustro all’aeronautica”.

Questo fine settimana, oltre alla postazione meteo, partecipazione c’è stata per lo spettacolo “L’ultimo volo dello Sparviero” interpretato da Elisa Baio, che ha portato in scena la ricostruzione di una delle vicende più conosciute e drammatiche della storia dell’aviazione italiana e non solo. Il fumettista Marco Trecalli ha invece presentato ai ragazzi delle scuole medie due sue opere dedicate a temi aeronautici. Grande presenza di pubblico, inoltre, all’omaggio a Carlo del Prete sabato pomeriggio, mentre domenica si è svolta la conferenza sul recupero e il restauro degli aerei storici.

Curatore delle celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare a Lucca è Fabrizio Vincenti. Hanno collaborato anche Provincia di Lucca, Arma Aeronautica sezione di Lucca, Arma Aeronautica sezione di Viareggio e sottosezione Forte dei Marmi, Associazione Famiglie Caduti Aeronautica, Provveditorato.