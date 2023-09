Si cercano voci bianche Giovedì le selezioni al Teatro del Giglio

Il Teatro del Giglio e la Cappella Santa Cecilia di Lucca indicono un’audizione per l’ammissione di nuove voci al Coro delle voci bianche per l’anno scolastico 2023-24. Le audizioni si terranno nei locali del Teatro del Giglio giovedì 14. Possono iscriversi alle selezioni coloro che abbiano un’età compresa tra i 7 e i 14 anni e che non abbiano subito la muta della voce. La partecipazione alle audizioni è gratuita. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro le 23.59 di lunedì a - https:bit.lyaudizionivocibianche2023. Il test sarà l’esecuzione di un brano di libera scelta e prove attitudinali.