Si cercano un pizzaiolo/a e un aiuto cuoco/a

1 pizzaiolo/a per la preparazione impasto, per locale della Garfagnana, per stesura e farcitura pizze. Il lavoro sarà, fino a fine aprile dal giovedì alla domenica, da maggio a settembre il lavoro sarà tutta la settimana con 1 giorno libero. L’orario è dalle 16:30 a chiusura. Lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Si richiede autonomia per raggiungere il luogo di lavoro e soprattutto: precisione, puntualità, aspetto curato e consono con la mansione da svolgere. Per candidarsi tel. 3408905945.

1 cuoco/a - aiuto cuoco/a. Il menù è prettamente locale e con utilizzo di prodotti della Garfagnana. Il lavoro è dal lunedì alla domenica con 1 gg di riposo e con orario: 09:30- 15/16 e per la cena: 19/21,30. Possibilità di vitto e alloggio ma solo se la disponibilità è per il doppio turno: pranzo e cena. Da maggio a fine agosto con possibilità di proroga fino alla fine di ottobre. Zona di Lavoro: Castiglione di Garfagnana. Tel. 3383372020 oppure 0583649069.