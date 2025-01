Si cercano “maschere“ per i tre teatri cittadini. Selezioni già aperte

Il Teatro del Giglio seleziona le “maschere“. Sarà un concorso per colloquio e titoli che alla fine produrrà una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di personale con qualifica di maschera teatrale da utilizzare per i servizi di sala e custodia al Teatro del Giglio ma anche al Teatro San Girolamo e al “Nieri“ di Ponte a Moriano. La delibera relativa è la numero 341 del 23 dicembre 2024. Il relativo bando è consultabile e scaricabile nella sezione del sito internet del teatro denominata “Amministrazione trasparente – Selezione del personale – Avvisi di selezione – Procedure attive”.