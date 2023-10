Si cerca un gestore per la piscina del Palasport. Presto l’affidamento

Il Comune ha dato il via alla gara su invito attraverso la piattaforma elettronica regionale per individuare a chi sarà affidata la gestione della piscina del Palatagliate per 36 mesi prolungabili di altri 12. La giunta Pardini ha infatti previsto una nuova piscina comunale alle Tagliate, con dismissione di quella del Palazzetto, ma intanto ha stabilito le linee per la gestione dell’attuale impianto. Due le offerte.