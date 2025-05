Si avvicina all’ex moglie. Arrestato un 44enne

Si avvicina alla ex, malgrado il divieto, due volte nel giro di un mese e lo arrestano. E’ accaduto a Villa Basilica dove i carabinieri della locale stazione hanno proceduto al fermo di un disoccupato 44enne, originario del Marocco, senza fissa dimora, ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento commessa nei confronti dell’ex moglie. I militari dell’arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il 44enne a circa 20 metri dall’abitazione dove l’ex moglie vive unitamente alle loro tre figlie. Considerato che l’uomo è soggetto ad un divieto di avvicinamento alla donna e anche ai figli, imposto dal Tribunale di Lucca, i militari lo hanno fermato e lo hanno condotto negli uffici della locale stazione. L’uomo non è riuscito a dare una valida giustificazione per la sua presenza in vicino all’abitazione della ex moglie. I successivi accertamenti hanno permesso agli agenti di appurare che l’uomo sottoposto a divieto di avvicinamento, alle ore 22 dello scorso 3 maggio, aveva già violato il divieto una prima volta.

A questo punto i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lucca, su indicazione della ex moglie che aveva richiesto l’intervento al numero d’emergenza 112, lo avevano fermato nei pressi dell’abitazione e per quel motivo lo avevano denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Dopo il secondo episodio, considerate le reiterate violazioni della misura cautelare, i militari dell’Arma hanno proceduto all’arresto del 44enne, trattenendolo nella camera di sicurezza della compagnia di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida.